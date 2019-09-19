أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)

خطف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، الأنظار بعدما ظهر على مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" خلال مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسلطت عدسات المصورين بشكل كبير على أمير قطر خلال المباراة، ومن المقرر أن يلتقي، بعد غد الخميس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التوترات في الشرق الأوسط.

أمير قطر #تميم_بن_حمد خلال متابعته مباراة سان جيرمان وريال مدريد بملعب حديقة الأمراء #باريس_ريال_مدريدpic.twitter.com/LTfuvyGTQD — جريدة كاظمة (@kathima) September 18, 2019

TWITTER

وتغلب سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد، بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن نادي العاصمة الفرنسية، مملوك لرجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، الذي يترأس أيضا شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

المصدر: وكالات