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مصدر يكشف اسم المدير الفني لمنتخب مصر

الرياضة

مصدر يكشف اسم المدير الفني لمنتخب مصر
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أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الساعات القليلة القادمة.

ووفقا لموقع "مصراوي" نقلا عن المصدر فإنه سيتم، خلال الساعات المقبلة، الإعلان بشكل رسمي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة، إيهاب جلال، على النحو التالي:

عماد متعب: مدير للكرة.

إيهاب جلال: مدير فني.

طارق مصطفى: مدرب عام.

حمد إبراهيم: مدرب مساعد.

محمد شوقي: مدرب مساعد.

مصطفى كمال: مدرب حراس مرمى.

المصدر: "masrawy" 

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