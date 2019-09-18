رونالدو: هدفي المقصي في مرمى بوفون كان رائعا لكنه لا يساوي لحظة حميمية مع جورجينا

كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن مشاعره بعد الهدف الشهير الذي سجله بـ "مقصية" رائعة في مرمى زميله الحالي في يوفنتوس، الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، في دوري الأبطال 2018.

وقال رونالدو، في مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي، بيرس مورغان: "حاولت تسجيل مثل هذا الهدف لسنوات عديدة. لقد أحرزت نحو 700 هدف، لكن لم يكن لدي أي هدف مثيل لذلك. وحينها قلت وأخيرا سجلت هدفا من ضربة (مقصية) وبقفزة جميلة. خاصة وأنه جاء في مرمى بوفون و(يوفنتوس) في دوري أبطال أوروبا. لقد كان هدفا رائعا".

وباغته الإعلامي بيرس مورغان بسؤال محرج حول ما إذا كان ذلك الهدف أفضل من لحظة حميمية، طالبا من الدون الإجابة بصراحة.

فرد رونالدو، قائلا: "لا. ليس أفضل، فقط عندما تكون تلك اللحظة مع جورجينا".

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وأحرز كريستيانو رونالدو ذلك الهدف الشهير في مرمى زميله الحالي في يوفنتوس، الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جمعت ريال مدريد ومضيفه الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا (1017-2018).

وصفق جماهير يوفنتوس في مدرجات ملعب "أليانز ستاديوم" مدينة تورينو، لرونالدو على جمال ذلك الهدف، بالرغم من أنه سجل في مرمى فريقهم، وربما لعب ذلك دورا في انتقال النجم البرتغالي من صفوف ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس بالذات في الموسم التالي مباشرة.

المصدر: وكالات