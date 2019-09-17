صرح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأنه وعد بالزواج من صديقته، جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الإسبانية، ذات يوم.

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وأكد رونالدو، في مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي، بيرس مورغان، أنه يحب جورجينا، وهي والدة طفلته، وتشاركه أيضا تربية أولاده الثلاثة الآخرين، وقال: "لقد ساعدتني كثيرا. بالطبع أنا أحبها. سنتزوج يوما ما بالتأكيد. إنه حلم أمي أيضا".

وأضاف الدون رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "إنه شيء رائع. هي صديقتي... أفتح القلب لها فتفتح القلب لي".

وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في العام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر تسعة أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

المصدر: وكالات