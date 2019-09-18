رونالدو يحظر على والدته مشاهدة التلفاز

اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، أنه حظر على والدته دولوريس أفيرو، مشاهدة المباريات التي يشارك فيها.

وقال رونالدو خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان: "والدتي تشعر بالتوتر الشديد، ولا أفهم السبب، في الوقت الحالي لا أسمح لها بمشاهدة المباريات المهمة، أطلب من أصدقائي البقاء معها أثناء المباريات".

Champions League: Cristiano Ronaldo bans mother from watching matches, gives reason https://t.co/RTqYHdhOTZpic.twitter.com/9DiBERvp1f — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) September 18, 2019

وتابع أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "أغمي عليها مرتين في الملعب، إنها عصبية للغاية، لم يعد لدي أب ولا أريد أن أفقد والدتي، لذا أخبرتها أنها لن تشاهد مباريات نصف النهائي أو النهائي".

وكانت هذه المقابلة عاطفية جدا لرونالدو، حتى أنه ذرف الدموع، عندما عرض عليه مورغان، مقطع فيديو، ظهر فيه والده خوسيه دينيس أفييرو، الذي توفى عام 2005، عن عمر يناهز 52 عاما، بعد معاناة مع مرض الفشل الكبدي، والذي أصيب به نتيجة إدمانه شرب الكحول.

ولم يكن رونالدو حينها يتجاوز العشرين من عمره.

وتبلغ دولوريس أفيرو 65 عاما، وكشفت مطلع أغسطس الماضي، أنها تكافح من أجل حياتها بعد مأساة تجدد معاناتها من سرطان الثدي.

المصدر: وكالات