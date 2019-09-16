شاهد.. مسار هدف بلد الوليد يشبه الـ "قوس قزح"

سجل لاعب فريق بلد الوليد، بابلو هيرفياس، هدفا رائعا في مرمى ضيفه أوساسونا (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع بابلو هيرفياس فريقه في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 65، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، لا تصد ولا ترد، من ضربة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى البعيدة. وأدرك اللاعب روبيرت إيبانييز التعادل للضيوف، قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

ويحتل بلد الوليد، العائد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الليغا.

بينما يشغل أوساسونا المرتبة التاسعة برصيد 6 نقاط.

المصدر: "silatv"