نجم برشلونة الجديد على موعد مع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار غدا إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الذي سيكون مسرحا لموقعة بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه برشلونة الإسباني، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أنسو فاتي، نجم برشلونة الصاعد، على أعتاب دخول التاريخ حال مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند، وحال نجح في تسجيل هدف أيضا.

وأضافت أن فاتي، الذي بات ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري الإسباني، وأصغر من يسجل ويصنع في نفس المباراة في الدوري الإسباني في القرن الـ21، يستعد لدخول التاريخ مجددا، وهذه المرة من بوابة دوري أبطال أوروبا.

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ولفتت إلى أن فاتي، البالغ 16 عاما و307 أيام، بإمكانه أن يصبح أصغر هداف في دوري أبطال أوروبا، حال نجح في تسجيل هدف، حيث سيحطم رقم بيتر أوفوري كوايي، الذي هز الشباك مع أولمبياكوس في مباراته أمام روسنبورغ، بعمر 17 عاما و195 يوما، في العام 1997.

وتأتي قائمة أصغر الهدافين في دوري الأبطال كالتالي: بيتر أوفوري (17 عاما و195 يوما)، ماتيو كوفاسيتش (17 عاما و216 يوما)، سيسك فابريغاس (17 عاما و218 يوما)، بويان كركيتش (17 عاما و218 يوما).

أما قائمة أصغر اللاعبين الذين ظهروا لأول مرة في البطولة، فهي كالآتي: سيلستين بابايارو (16 عاما و87 يوما)، ألين خاليلوفيتش (16 عاما و128 يوما).

المصدر: وكالات