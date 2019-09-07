نجم برشلونة الصاعد فاتي يختار المنتخب الذي سيلعب له

اختار نجم نادي برشلونة الصاعد أنسو فاتي، تمثيل منتخب إسبانيا مستقبلا بدلا من البرتغال، وفقا لصحيفة "سبورت".

وذكرت الصحيفة الكتالونية، أن فاتي اختار اللعب مع المنتخب الإسباني، رغم محاولات البرتغال إقناعه بتمثيلها.

ويحتاج اللاعب المولود في غينيا بيساو، للحصول على الجنسية الإسبانية أولا لتمثيل منتخب "لاروخا"، لكن هذا الأمر لن يواجه عقبات، لأن والده لديه سنوات إقامة كافية هناك للحصول على الجنسية.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب من السلطات المحلية، الإسراع في إجراءات منح الجنسية للاعب، كي يشارك مع ناشئي "الماتادور" في بطولة كأس العالم المقبلة، تحت 17 عاما، مشيرة إلى أن مسؤولي اتحاد كرة القدم البرتغالي، لم يستسلموا بعد رغم قرار فاتي، ويعملون على مواصلة إغرائه، لاسيما وأن كل من ولد في غينيا بيساو له الحق في الحصول على الجنسية البرتغالية، بسبب وضع البلد كمستعمرة سابقة للدولة الإيبيرية.

وكان فاتي، حديث العالم في آخر أسبوعين، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ نادي برشلونة، وذلك خلال مباراة جمعت الفريق الكتالوني بمضيفه أوساسونا، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل اللاعب، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، هدفه الأول بقميص برشلونة، وهو بعمر 16 عاما و304 أيام فقط، ليتخطى الإسباني بويان (17 عاما و53 يوما)، والهداف التاريخي للـ"البارسا"، الأرجنتيني ليونيل ميسي (17 عاما و331 يوما)، في قائمة أصغر اللاعبين الذين يسجلون لبرشلونة عبر التاريخ.

المصدر: وكالات