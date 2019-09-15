مارسيليا يعمق جراح موناكو

انتزع فريق أولمبيك مارسيليا فوز صعبا من مضيفه موناكو (4-3)، في مباراة مثيرة جرت بينهما، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1".

وأحرز المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو هدفين لمارسيليا، الأول والرابع، في الدقيقتين (38، و66)، بينما تكفل زميلاه، فاليري جيرمان وديميتري باييه بتسجيل الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين (41، و61) على الترتيب.

في حين سجل المهاجم وسام بن يدر هدفين متتاليين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (17، و26 من ضربة جزاء)، وأضاف زميله المهاجم السنغالي كيتا بالدي الثالث، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (لويس الثاني).

وحقق مارسيليا بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويتقدم إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد موناكو عند نقطتين، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات