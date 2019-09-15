ميلان يقهر هيلاس فيرونا في عقر داره (فيديو)

خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه هيلاس فيرونا (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان "الروسونيري" بالفضل الأكبر في انتصاره لمهاجمه البولندي، كريستوف بيونتيك، الذي ترجم ضربة جزاء إلى هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

وأكمل فريق هيلاس فيرونا المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 21، بعد طرد المهاجم البولندي، ماريوش ستيمبينسكي، كما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه دافيدي كالابريا مدافع ميلان أيضا، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وحقق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية أمام مضيفه أودينيزي (0-1)، ورفع رصيده بالتالي إلى 6 نقاط، وقفز إلى المركز السابع في ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل، مني هيلاس فيرونا بالهزيمة الأولى بعد تعادل وانتصار على الترتيب، وتوقف رصيده عند أربع نقاط، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT