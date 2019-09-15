أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام متذيل "البريمير ليغ"

فرض فريق واتفورد متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التعادل على ضيفه أرسنال (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الخامسة من "البريمير ليغ".

وتقدم أرسنال "المدفعجية" بهدفين متتاليين حملا توقيع مهاجمه الغابوني، بيير-إيميريك أوباميانغ، في الدقيقتين (21، و32).

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ورد أصحاب الأرض بالمثل بهدفين عبر كل من، توم كليفيرلي، والأرجنتيني روبرتو بيرييرا، في الدقيقتين (53، و81 من ضربة جزاء) على الترتيب.

واكتفى أرسنال بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، وتراجع إلى المركز السابع على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 8 نقاط.

في حين، حصل واتفورد على نقطته الثانية فقط في الموسم، ويقبع في قاع الدوري.

المصدر: وكالات