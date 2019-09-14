شاهد.. الجزيرة يهزم النصر العماني في عقر داره

خرج فريق الجزيرة الإماراتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه النصر العماني (1-0)، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 من مسابقة البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس".

ويعود الفضل في انتصار الجزيرة لمهاجمه، زايد العمري، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "المجمع الشبابي" بمدينة صلالة.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 23 سبتمبر الجاري، في مباراة الإياب، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

المصدر: " twitter/aljazira_uae"