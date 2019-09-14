الشياطين الحمر يروضون ثعالب ليستر (فيديو)

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه ليستر سيتي (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل الأكبر في فوزه لمهاجمه، ماركوس راشفورد، الذي ترجم ضربة جزاء إلى هدف الفوز له في وقت مبكر، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 8 نقاط، وتقدم إلى المرتبة الرابعة، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة.

بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس، في جدول ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: وكالات