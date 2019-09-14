زوجة التشيلي خيمنيز لاعب الاتحاد السعودي تهاجم جماهير "العميد" (فيديو)

شنت ماريا لوبيز زوجة اللاعب التشيلي لويس أنطونيو خيمنيز مهاجم نادي الاتحاد السعودي هجوما على جماهير النادي عقب الخسارة 1-2 أمام ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت ماريا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "خسارة الفريق سببها الطاقة السلبية التي تبثها جماهير الاتحاد، البعض منهم لا يريد انتصار فريقه بقدر ما يريد إثبات أنه على حق والمدرب على خطأ، يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية الخسارة ولا يجب إلقاء اللوم على شخص أو لاعب واحد من أصل 11 لاعبا".

ووجه ضمك ضربة مبكرة للاتحاد، بعدما تغلب عليه 2-1 سجلهما محسن ياجور في الدقيقتين الثانية و27، في حين سجل هدف الاتحاد الوحيد الأرجنتيني إيميليانو فيشيو في الدقيقة الثالثة.

وشارك لويس أنطونيو خيمنيز أساسيا حتى الدقيقة 72، حيث أخرجه مواطنه المدرب خوسيه لويس سييرا وأشرك مكانه عبد العزيز البيشي.

وحمل عدد من جماهير الاتحاد مدرب الفريق، التشيلي خوسيه لويس مسؤولية الخسارة واتهموه بأنه يجامل مواطنه خيمنيز.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الثامن ولديه مباراة مؤجلة، فيما حقق ضمك أول فوز له في الموسم الحالي، ويحل في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: eremnews.com