برشلونة يحول أنظاره إلى زميل نيمار

يبدو أن إدارة برشلونة مصرة على التعاقد مع أحد أبرز نجوم باريس سان جيرمان مهما كلفها ذلك، فبعد فشل صفقة ضم نيمار، ها هي تحول أنظارها إلى هداف الفريق الباريسي، كيليان مبابي.

وكشفت صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، أن مسؤولي "البارسا"، منقسمين بشأن عودة نيمار، فالبعض منهم يرى أنه من الأفضل التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب مبابي، بدلا من الدولي البرازيلي.

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ومن بين المزايا التي يراها البعض منهم (مسؤولو برشلونة) أن مبابي يتفوق فيها على زميله نيمار، هي السن، حيث سيبلغ الأول 21 عاما بحلول العام 2020 (موعد فتح سوق الانتقالات مجددا)، مقابل 28 عاما للثاني.

وسعت إدارة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة التي أغلقت في الثاني من الشهر الجاري، بكل السبل للتعاقد مع نيمار، واقترحت عدة عروض على إدارة سان جيرمان، لكن مغالاة الأخيرة أدت إلى استحالة إتمام الصفقة.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، فيما تعاقد الفريق الباريسي مع مبابي في 2017 أيضا من موناكو، لقاء 180 مليون يورو.

المصدر: matchtv.ru