معاناة نيمار تتواصل في باريس

يبدو أن أحزان ومعاناة البرازيلي نيمار ستتواصل في باريس، فبعد أيام قليلة من فشل صفقة انتقاله إلى فريقه السابق برشلونة، ها هي جماهير فريقه الحالي سان جيرمان، تجهز له مفاجأة غير سارة.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، فإن مسؤولي باريس سان جيرمان، لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع جماهير فريقهم، لطي صفحة خلافاتها وغضبها من نيمار.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان"، أن مشجعي سان جيرمان، وتحديدا "أولتراس" النادي، يجهزون استقبالا عدائيا للنجم البرازيلي، الذي يتوقع أن يشارك غدا السبت للمرة الأولى هذا الموسم، في مباراة "البي إس جي" أمام ضيفه ستراسبورغ، لحساب الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أما قناة "RMC" الرياضية، فقد أوردت أن المشجعين سيصعدون ضد إدارة الفريق الباريسي، إذا أعاقت تصرفاتهم ضد نيمار، وقد يقاطعون مباراة ستراسبورغ غدا السبت، وأيضا مواجهة ريال مدريد المقررة الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب "حديقة الأمراء"، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ودخل نيمار في خلافات مع جماهير باريس سان جيرمان منذ نهاية الموسم الماضي، وما زاد الطين بلة محاولاته العودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورفضه الاستمرار في "البي إس جي"، إضافة إلى التصريحات المستفزة التي أدلى بها مؤخرا، حيث قال لمجلة "Oh my goal"، إن "الريمونتادا" التي حققها فريقه السابق برشلونة على ناديه الحالي عام 2017، هي اللحظة الأجمل في مسيرته.

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وكانت صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة، هي الحدث الأهم في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن يحسمها الفريق الكتالوني، لكن المغالاة المادية الكبيرة لنادي باريس سان جيرمان، حالت دون إتمام الصفقة.

المصدر: matchtv.ru + وكالات