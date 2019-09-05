فشلت إدارة نادي برشلونة في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في باريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى ملعب "كامب نو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت الاثنين الماضي.

وكشف برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، ردة فعل نيمار عندما أبلغ بأن صفقة انتقاله إلى برشلونة قد باءت بالفشل.

وذكر البرنامج، أن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع نيمار في الـ31 من أغسطس الماضي عبر الهاتف، وأبلغوه بأن باريس سان جيرمان رفض آخر عرض قدموه لإتمام الصفقة، مضيفا: "نيمار كان محبطا ولم يستطع أن يتمالك دموعه وهو يسمع النبأ غير السار، حيث أجهش بالبكاء أثناء حديثه مع مسؤولي البارسا".

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وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن تعنت إدارة باريس سان جيرمان ومغالاتها المادية، حالا دون عودة صاحب الـ27 عاما إلى الفريق الكتالوني، الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل أن ينضم إلى الفريق الباريسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

المصدر:eurosport.ru