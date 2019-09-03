يحق لنجم باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الرحيل ضدا عن رغبة فريقه الحالي، وفقا لبند قانوني في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبعد ساعات من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين الصيفية لموسم 2018/2019، وفشل صفقة عودة نيمار إلى فريقه السابق برشلونة، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم البرازيلي يمكنه الاستفادة من بند قانوني في لوائح "الفيفا" للرحيل عن سان جيرمان في العام 2020.

❗️🚨💰 La FIFA fijará el precio de Neymar en 2020https://t.co/e3OJD3Ov0m

✍️ Informa @EduPolopic.twitter.com/sAmHA3OCXB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 3, 2019

وأوضحت الصحيفة، أن هناك بند في قوانين "الفيفا" يعرف بـ"الفترة المحمية من فيفا"، والذي ينص على أنه بعد ثلاثة مواسم كاملة، أوثلاثة أعوام، إذا كان اللاعب يحتفظ بنفس العقد الذي وقع عليه في يومه الأول دون تجديده، فإنه يحق له مغادرة النادي بعد دفع تعويض، وهو البند الذي يمكن لنيمار استغلاله للرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء".

ولفتت الصحيفة إلى أن حساب مبلغ التعويض يحدد وفقا لمعايير واعتبارات معينة من "الفيفا"، مشيرة إلى أن وكلاء نيمار استشاروا "الفيفا" في ذلك الأمر، مضيفة أن البرازيلي قد يدفع 170 مليون يورو الصيف المقبل لمغادرة سان جيرمان.

وانضم نيمار صيف العام 2017 إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو بعقد يمتد حتى العام 2022، وحاول صاحب الـ27 عاما الرحيل عن الفريق الباريسي هذا الصيف، من أجل العودة إلى "البارسا"، لكن هذه الصفقة لم تتم بسبب تعنت إدارة الفريق الباريسي ومغالاتها المادية.

المصدر: matchtv.ru