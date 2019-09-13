نشرت دجيسيكا ميلينا، زوجة الدولي الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، مهاجم نادي لاتسيو روما، مقطع فيديو طريفا على صفحتها في "إنستغرام"، خلال محاولتها إغراء زوجها بطريقة غير عادية.

وظهرت ميلينا في الفيديو وهي تؤدي رقصات مختلفة ومثيرة، للفت انتباه إيموبيلي، الذي كان منشغلا ومركزا مع ألعاب الكمبيوتر.

وفي إحدى اللحظات، ظهر وكأن حيلة ميلينا نجحت وانطلت على زوجها، عندما توقف عن اللعب ليحدق فيها، ولكنه سرعان ما استدار، وعاد لمواصلة اللعب متجاهلا محيطه.

ولا يستبعد أن تكون ميلينا لجأت إلى هذه الحيلة للفت انتباه زوجها، المعروف بإدمانه ألعاب الكمبيوتر.

ويعد إيموبيلي من أبرز المهاجمين في الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال المواسم الأخيرة، وخاض مع فريقه لاتسيو هذا الموسم مباراتين وسجل هدفين.

المصدر: isport.ua