نشر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم حسب منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، اليوم الجمعة، صورة تجمعه مع 10 رجال وأرفقها بعبارة "العائلة".

ولاقت الصورة كثيرا من ردود الأفعال المتباينة بسبب ظهور الرجال فقط في صورة "العائلة"، حيث سأل العديد من المتابعين: هل نساؤكم وأولادكم ليسوا من العائلة؟ ورأى البعض فيها قلة احترام للنساء، وقال آخرون هل تخجل من إظهار زوجتك وأولادك؟

في المقابل، أبدى متابعون آخرون إعجابهم بالصورة، كما أرجعوا سبب عدم وجود النساء في صورة العائلة إلى العادات والتقاليد المحافظة في جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة.

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يذكر أن حبيب احتفظ بلقبه العالمي، بعد انتصاره الأخير على متحديه الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، السبت الماضي في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).

وأجبر حبيب نورمحمدوف خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 242) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحقق حبيب (30 عاما)، بذلك انتصاره الـ28، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: sportmail.ru