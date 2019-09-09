حبيب نورمحمدوف يتربع على عرش "إنستغرام" في روسيا

أصبح الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم حسب منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، أكثر شخصية في روسيا متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وساهم في زيادة متابعة حساب حبيب على "إنستغرام" احتفاظه باللقب العالمي، بعد انتصاره الأخير على متحديه الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، أول أمس السبت في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).

وارتفع عدد متابعي البطل الروسي (30 عاما) بشكل كبير بعد النزال على موقع "إنستغرام" ليتعدى 16.4 مليون متابع، متجاوزا عدد متابعي مواطنته، المغنية أولغا بوزوفا التي كانت تحظى بأكبر عدد من المتابعين في روسيا (16.3 مليون متابع).

وأجبر حبيب نورمحمدوف خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 242) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

sport-express.ru

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وحقق حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: sport-express.ru