رونالدو يهدد عرش علي دائي وينفرد برقم مميز

اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الرقم التاريخي للإيراني الشهير علي دائي، بعدما أحرز "سوبر هاتريك" في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا (5-1) أمس ضمن تصفيات "يورو 2020".

ورفع رونالدو رصيده إلى 93 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 16 هدفا مع الإيراني علي دائي (109 أهداف) أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، فيما يأتي الأسطورة المجرية بوشكاش في المركز الثالث برصيد 84 هدفا.

🌌 Was @Cristiano born 🔛 Madeira or Mars⁉️



3⃣2⃣ goals in his last 2⃣7⃣ games for 🇵🇹



9⃣3⃣ overall - the 🥈 most in men's ⚽️ history



Can #TheBest finalist reach the 💯 club❔



Can he reach 1⃣0⃣9⃣-goal Ali Daei❔ pic.twitter.com/hAQcp886k0 — FIFA.com (@FIFAcom) September 10, 2019

إقرأ المزيد

كما نجح رونالدو برباعيته أمس في التربع على عرش هدافي تصفيات بطولات أمم أوروبا، بعدما رفع رصيده من الأهداف في تصفيات اليورو إلى 25 هدفا، محطما رقم الإيرلندي روبي كين صاحب الـ23 هدفا.

المصدر: وكالات