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رونالدو يهدد عرش علي دائي وينفرد برقم مميز

الرياضة

رونالدو يهدد عرش علي دائي وينفرد برقم مميز
Globallookpress Anatoliy Medved/Icon Sportswire,
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اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الرقم التاريخي للإيراني الشهير علي دائي، بعدما أحرز "سوبر هاتريك" في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا (5-1) أمس ضمن تصفيات "يورو 2020".

ورفع رونالدو رصيده إلى 93 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 16 هدفا مع الإيراني علي دائي (109 أهداف) أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، فيما يأتي الأسطورة المجرية بوشكاش في المركز الثالث برصيد 84 هدفا.

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كما نجح رونالدو برباعيته أمس في التربع على عرش هدافي تصفيات بطولات أمم أوروبا، بعدما رفع رصيده من الأهداف في تصفيات اليورو إلى 25 هدفا، محطما رقم الإيرلندي روبي كين صاحب الـ23 هدفا.

المصدر: وكالات

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