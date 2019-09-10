قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى تحقيق فوز عريض على مضيفه الليتواني (5-1) في عقر داره، اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وأحرز كريستيانو رونالدو أربعة أهداف متتالية "سوبر هاتريك أو "بوكر" لمنتخب "برازيل أوروبا"، في الدقائق (7 من ضربة جزاء، 62، 65، 76)، بينما تكفل زميله ويليام كارفالو بتسجيل الهدف الخامس، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وسجل الليتواني، فيتاوتاس أندريوشكيفيتتيوس، هدف حفظ ماء الوجه لبلاده، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وحقق منتخب البرتغال، حامل اللقب، وبطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، انتصاره الثاني على التوالي، بعد تعادلين متتاليين، ويحتل مركز الوصافة في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام صاحب المركز الثالث، منتخب صربيا، الذي فاز خارج أرضه على لوكسمبورغ (3-1)، في خامس مباراة له.

ويتصدر منتخب أوكرانيا قائمة المجموعة، برصيد 13 نقطة حصدها من 5 مباريات.

المصدر: RT