البيرو تثأر من البرازيل (فيديو)

ثأر المنتخب البيروفي من نظيره البرازيلي وألحق به الهزيمة الأولى منذ ربع مونديال روسيا 2018، وذلك بالفوز عليه بهدف دون رد في مباراة دولية ودية جمعتهما في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتدين البيرو بفوزها المعنوي الهام إلى لويس أبرام الذي افتتح سجله التهديفي مع منتخب بلاده بأفضل طريقة من خلال كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها يوشيمار يوتون في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ملحقا بمنتخب "السيليساو" هزيمته الأولى في مبارياته الـ18 الأخيرة، وتحديدا منذ ربع نهائي مونديال روسيا 2018 حين خسر أمام بلجيكا 1-2 في 6 يوليو 2018.

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وبدأت البرازيل، التي هزمت البيرو في نهائي كأس كوبا أمريكا قبل شهرين، اللقاء بدون نيمار وداني ألفيس وتياغو سيلفا لإراحتهم، وبدا أنها تفتقد القوة الضاربة.

وحتى نزول نيمار وفينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا وبرونو هنريكي، لم يتحسن أداء البرازيل التي خسرت للمرة الخامسة فقط من البيرو في 46 مواجهة بينهما.

المصدر: وكالات