منتخب "الأسود الثلاثة" يتفادى مفاجآت كوسوفو (فيديو)

أنجز المنتخب الإنجليزي مهمته أمام ضيفه من كوسوفو، بفوزه عليه (5-3)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

وتوالى على تسجيل خماسية منتخب "الأسود الثلاثة" كل من، رحيم سترلينغ (د. 7)، هاري كين (د. 19)، ميرغريم فويفودا (د. 38 هدف في مرماه)، جادون سانشو (د. 44، و45)، بينما سجل ثلاثية كوسوفو كل من، فالون بيرايشا (1، و50)، وفيدات موريكي (د. 55 من ضربة جزاء).

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وحقق منتخب إنجلترا انتصاراه الرابع في رابع مباراة له، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام وصيفه التشيكي، الذي لعب 5 مباريات، وتغلب في هذه الجولة على مضيفه المونتينيغري "الجبل الأسود" بثلاثة أهداف من دون رد.

في المقابل، تجرع منتخب كوسوفو مرارة الهزيمة الأولى، بعد تعادلين وانتصارين على الترتيب، وتراجع إلى المركز الثالث، برصيد 8 نقاط.

بينما تحتل بلغاريا المركز الرابع، برصيد نقطتين فقط، ومونتينيغرو، في المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات