 
مباشر
عاجل
مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات جراء تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء

شاهد.. أهداف مباراة فلسطين وسنغافورة

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة فلسطين وسنغافورة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdsi

يواجه منتخب فلسطين مضيفه السنغافوري، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 في الصين.

فاجأ السنغافوري، محمد شاكر بن حمزة، منتخب "الفدائي" بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك الفلسطيني، ياسر حمد، التعادل سريعا، بحلول الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.   

 

وتقدم أصحاب الأرض مرة أخرى، عند الدقيقة 39، بهدف سجله المدافع، محمد صفوان بحر الدين.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما "الأسرار" التي كشفها جيمس ماتيس في كتابه الجديد؟