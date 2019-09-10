شاهد.. أهداف مباراة فلسطين وسنغافورة

يواجه منتخب فلسطين مضيفه السنغافوري، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 في الصين.

فاجأ السنغافوري، محمد شاكر بن حمزة، منتخب "الفدائي" بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

سنغافورة 1×0 فلسطين , محمد شاكر بن حمزة https://t.co/GDwtl0olW5 — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) 10 сентября 2019 г.

وأدرك الفلسطيني، ياسر حمد، التعادل سريعا، بحلول الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

سنغافورة 1×1 فلسطين , ياسر حمد https://t.co/LgAehiu4z6 — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) 10 сентября 2019 г.

وتقدم أصحاب الأرض مرة أخرى، عند الدقيقة 39، بهدف سجله المدافع، محمد صفوان بحر الدين.

سنغافورة 2×1 فلسطين , صفوان https://t.co/7awB2I4QmR — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) 10 сентября 2019 г.

المصدر: وكالات