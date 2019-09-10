تفوق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على زميليه السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، في تحد خاص مع "الريدز".

صباح الصلاح يا ريدز! 👑



هدف مُحمد يتصدر قائمة أفضل أهداف شهر أغسطس الذي سجله في مباراة آرسنال! 😍👏 pic.twitter.com/lwJQN5jHVJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 10, 2019

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هدف صلاح في شباك أرسنال حصل على جائزة الأفضل في ليفربول خلال شهر أغسطس المنصرم.

The winner of our Goal of the Month award for August...



...@MoSalah 🆚 @Arsenal 🏆🔥



Here's our top 5️⃣ from August ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) September 10, 2019

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وكان هدف صلاح يتنافس مع آخر أحرزه اللاعب المصري في شباك نورويتش سيتي، وهدفي ماني أمام ساوثهامبتون وتشيلسي، وقذيفة فيرمينو أمام بيرنلي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتقدم صلاح قائمة هدافي "الريدز" في "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 3 أهداف، ويليه كل من فيرمينو وماني بهدفين.

المصدر: وكالات