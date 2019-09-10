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بالفيديو.. صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو

الرياضة

بالفيديو.. صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو
AFP Bulent Kilic
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تفوق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على زميليه السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، في تحد خاص مع "الريدز".

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هدف صلاح في شباك أرسنال حصل على جائزة الأفضل في ليفربول خلال شهر أغسطس المنصرم.

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وكان هدف صلاح يتنافس مع آخر أحرزه اللاعب المصري في شباك نورويتش سيتي، وهدفي ماني أمام ساوثهامبتون وتشيلسي، وقذيفة فيرمينو أمام بيرنلي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتقدم صلاح قائمة هدافي "الريدز" في "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 3 أهداف، ويليه كل من فيرمينو وماني بهدفين.

المصدر: وكالات

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