الزمالك يرفع كأس مصر للمرة الـ 27 (فيديو)

احتفظ نادي الزمالك بلقب بطل كأس مصر لكرة القدم، إثر فوزه على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "برج العرب".

وأحرز المهاجم الزملكاوي، يوسف إبراهيم أوباما، الهدف الأول للقلعة البيضاء، في الدقيقة 52، ومن ثم سجل زميله المهاجم المغربي، أشرف بنشرقي، هدفين متتاليين لفريقه، في الدقيقتين (63،

و83) من زمن اللقاء.

Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciaaaaao! @pyramidsfc 👋🏼 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) 8 сентября 2019 г.

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وتوج الزمالك بلقب بطل كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، مقلصا الفارق إلى 9 ألقاب بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الانتصارات.

المصدر: وكالات