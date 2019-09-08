رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة مباراة الإياب بين المنتخبين الكويتي والنيبالي في الكويت ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بحجة عدم تكافؤ الفرص.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس السبت، الاتحاد الكويتي للعبة، برفض "الفيفا" إقامة المواجهة الثانية في الكويت، علما بأن الأزرق الكويتي تغلب على ضيفه النيبالي الخميس الماضي، بسباعية نظيفة، في مباراة الذهاب، وذلك في أولى مباريات المنتخبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

إقرأ المزيد

وكان الاتحاد الكويتي، أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع نظيره النيبالي بشأن إقامة مباراتي الذهاب والعودة في الكويت، إلا أن قرار الاتحاد الدولي تسبب في إلغاء هذا الاتفاق.

ووفقا لذلك، تقام مباراة الكويت ونيبال المقرر لها 19 نوفمبر المقبل في ملعب يحدد لاحقا، وبعد 5 أيام من اللقاء الذي سيجمع الكويت مع تايوان.

المصدر: وكالات