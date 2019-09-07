شاهد.. كيف ضيع المغربي البقالي اللقب الماسي؟

ضيع المغربي سفيان البقالي أمس الجمعة، فرصة سانحة للفوز باللقب الماسي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما اكتفى بالمركز الثاني في سباق 3000 متر موانع، في نهائي ملتقى بروكسل للدوري الماسي.

وقطع البقالي مسافة السباق، بزمن قدره 8.07.08 دقيقة، وجاء خلف الإثيوبي وال جيتنيت، الذي تصدر السباق، بتسجيله 8.06.92 دقيقة.

وبهذه النتيجة، يكون العداء المغربي، قد خسر لقب الدوري الماسي للمرة الثالثة تواليا، وفي الأنفاس الأخيرة.

وكان ابن الـ 23 عاما، قد فاز هذا العام بملتقيي موناكو، وباريس، وكان على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الماسي للمرة الأولى في تاريخه، وفي تاريخ ألعاب القوى المغربية.

المصدر: وكالات