أثار النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، الجدل بشأن رحيله عن الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة من أجل الانضمام إلى نادي برشلونة.

ويقضي صلاح حاليا إجازة قصيرة في مدينة دبي الإماراتية، مستغلا توقف المنافسات في الدوريات الأوروبية، لكن تواجده هناك تصادف مع تواجد أسرة مدير التعاقدات لنادي برشلونة، الفرنسي إريك أبيدال.

ونشرت حياة (من أصول جزائرية)، زوجة أبيدال عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة تذكارية تجمعها بصلاح، أثناء تواجده في دبي.

وأثارت الصورة تساؤلات كثيرة، لاسيما وأن صلاح التقطها بعد أيام قليلة من أزمته مع زميله السنغالي ساديو ماني، وبعد فترة وجيزة، من نشر صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريرا أشارت فيه إلى أن ليفربول يدرس بيع نجمه الأول صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابة في العالم، على غرار الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والدولي الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

وتعرض صلاح، نهاية الأسبوع الماضي، لانتقادات لاذعة من قبل النجوم السابقين لنادي ليفربول، بسبب "أنانيته"، ورفضه تمرير الكرة لزميله ماني، خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، وهو ما دفع هذا الأخير لإبداء غضبه علنية بعد استبداله.

المصدر: مواقع التواصل