نتائج مباريات الأربعاء من تصفيات مونديال "قطر 2022"

بدأت اليوم الأربعاء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وجرت اليوم 8 مباريات ضمن ذهاب المرحلة الأولى من تصفيات القارة السمراء، وأسفرت عن النتائج التالية:

إثيوبيا – ليسوثو (0-0)

إريتريا – ناميبيا (1-2)

بوروندي – تنزانيا (1-1)

جنوب السودان - غينيا الاستوائية (1-1)

الموريشيس – موزمبيق (0-1)

جيبوتي – سوازيلاند (2-1)

ساوتومي وبرينسيب - غينيا بيساو (0-1)

ليبيريا – سييراليون (3-1).

وتتألف التصفيات الإفريقية من ثلاث مراحل، وتجري المرحلة الأولى بمشاركة 28 منتخبا، تصعد 14 منها للمرحلة الثانية، لتنضم إلى المنتخبات الـ 26 الأعلى في التصنيف الدولي، التي تم إعفائها من خوض غمار المرحلة الأولى، ليصبح العدد 40 منتخبا، تقسم على 10 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، على أن يصعد أبطال تلك المجموعات إلى المرحلة النهائية.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 20 التي بلغت التصفيات النهائية، على 5 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، تلعب فيما بينها بطريقة الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2019، أي 5 منتخبات إفريقية.

المصدر: وكالات