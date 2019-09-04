أفادت صحيفة "سبق" أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أكد صحة نبأ إعارة اللاعب غاري رودريغيز إلى ناد تركي مجانا إضافة إلى تكفل النادي بدفع قسم من مترتباته.

إقرأ المزيد

وقال الحائلي بهذا الشأن في تصريح تلفزيوني: "توجد اتفاقية مع النادي التركي أن يدفع جزئيا لرودريغيز وأيضا الاتحاد يدفع وأتحفظ عن الكشف على الأرقام".

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس نادي الاتحاد، فند أسباب إعارة اللاعب مشيرا إلى أن إعارة رودريغيز، وهو هولندي تعود أصوله إلى جزر الرأس الأخضر، تمت "بعد تقرير فني من المدرب بعدم الحاجة إليه لذلك فضلنا إعارته للدوري التركي للتسويق له".

ولم يتم الإفصاح عن اسم النادي التركي، فيما تطرق الحائلي من جهة أخرى إلى وجود قضايا مالية جديدة على الرغم من تكفل الهيئة العامة للرياضة بقيمة التعاقدات حيث قال: "وجدت الاتحاد ولديه 5 قضايا ومبالغ مالية عالية بسبب التعاقدات الأخيرة في الفترة الشتوية الموسم الماضي ونسعى لحلها".

المصدر: سبق