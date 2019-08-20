الاتحاد السعودي يكتسح العهد اللبناني (فيديو)
حقق نادي الاتحاد السعودي فوزا مطمئنا على ضيفه العهد اللبناني (3-0)، اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس".
وحملت ثلاثية الفريق السعودي توقيع كل من، المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، والمدافع المغربي مانويل مروان دا كوستا، والمهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش، في الدقائق (15، 28، 38) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بجدة.
#الاتحاد السعودي يتقدم بالهدف الأول في اللقاء بأقدام رومارينهو#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الاتحاد_العهد#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/GApUs7kGRs— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 20 августа 2019 г.
رأسية #دا_كوستا تمنح الهدف الثاني لـ #الاتحاد السعودي أمام #العهد اللبناني..#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الاتحاد_العهد#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/FK5v9aw0yw— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 20 августа 2019 г.
"تيكي تاكا" مذهلة من #الاتحاد..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 20 августа 2019 г.
تمريرات كثيرة بشكل جميل تنتهي بالهدف الثالث في مرمى #العهد اللبناني#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الاتحاد_العهد#أبوظبي_الرياضية 2pic.twitter.com/mB4KypnZUJ
وأصبح الاتحاد السعودي بعد هذه النتيجة العريضة قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ 16 للبطولة، بالرغم من أن لقاء الإياب سيقام على أرض الفريق اللبناني.
المصدر: "twitter/ittihad"