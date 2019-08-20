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الاتحاد السعودي يكتسح العهد اللبناني (فيديو)

الرياضة

الاتحاد السعودي يكتسح العهد اللبناني (فيديو)
twitter/ittihad
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حقق نادي الاتحاد السعودي فوزا مطمئنا على ضيفه العهد اللبناني (3-0)، اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس".

وحملت ثلاثية الفريق السعودي توقيع كل من، المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، والمدافع المغربي مانويل مروان دا كوستا، والمهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش، في الدقائق (15، 28، 38) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بجدة.

وأصبح الاتحاد السعودي بعد هذه النتيجة العريضة قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ 16 للبطولة، بالرغم من أن لقاء الإياب سيقام على أرض الفريق اللبناني.

المصدر: "twitter/ittihad"

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