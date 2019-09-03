تطورت أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، ووصلت إلى حد تهديده بنشر شريط فيديو يحمل فضيحة للخطيب.

وشن منصور هجوما شرسا على الخطيب، بسبب تصريحات مدير الكرة للأهلي سيد عبد الحفيظ عن نجله أمير مرتضى.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "إذا كان محمود الخطيب فرحان أنه لديه شخص بيردح داخل الأهلي، أنا لا أقبل بهذا".

وأضاف: "أحذرك يا خطيب، إذا لم تسكت عبد الحفيظ سأفتح قضية ماجدة من جديد"، دون أن يوضح المزيد عن شخصية "ماجدة" المشار إليها، حيث اعتاد الرأي العام المصري على تلويح رئيس الزمالك بامتلاكه "فيديوهات" فاضحة لشخصيات كبيرة.

وكان سيد عبد الحفيظ، قد سخر من تصريحات أمير مرتضى منصور (نجل مرتضى)، المشرف على الكرة في الزمالك، التي قال فيها: "أتمنى الأهلي يرجع لسابق عهده".

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "سامع واحد بيقول أتمنى الأهلي يرجع لسابق عهده.. عامل زي المسرحية اللي بيقول فيها شيلوه من فوقي لأموته".

وأضاف: "فيه تصريحات لما حد يقولها بتقوله ماهو أنت يا دمك خفيف يا بتستظرف يا مش فاهم حاجة خالص".

المصدر: وكالات