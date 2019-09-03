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في الساعات الأخيرة من الانتقالات.. فريق مغمور حاول التعاقد مع نيمار

الرياضة

في الساعات الأخيرة من الانتقالات.. فريق مغمور حاول التعاقد مع نيمار
AFP
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يبدو أن فريق شامبلي المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، قد تأثر كثيرا بأخبار رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، حتى أنه حاول التعاقد معه قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي أمس.

ونشر الفريق الفرنسي تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، وكتب مازحا: "إنها الساعة 22:30. التعاقد مع نيمار الآن أو أبدا".

وخطف نيمار الأضواء خلال سوق انتقالات اللاعبين التي أغلقت أمس، حيث ربطته تقارير إعلامية عدة بالعودة إلى فريقه برشلونة، لكن هذه الصفقة لم تتم، بسبب تعنت إدارة باريس سان جيرمان.

ورفض الفريق الباريسي إدخال لاعبين من برشلونة في الصفقة، واشترط الحصول على ثمن اللاعب نقدا والبالغ 250 مليون يورو، علما بأن النجم البرازيلي رحل عن "البارسا" عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

 المصدر: matchtv.ru

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