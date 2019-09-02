شاهد.. روما يضم الأرمني مخيتاريان مع لفتة إنسانية

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميا مع الدولي الأرميني، غينريخ مخيتاريان، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكشف روما في بيان عبر موقعه الإلكتروني، عن التعاقد مع مخيتاريان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2020، مقابل 3 ملايين يورو، إلى جانب حصول أرسنال على رسوم متغيرة.

ونشر الحساب الرسمي لروما عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو في لفتة إنسانية طيبة، يعلن فيه عن انضمام مخيتاريان رسميا للفريق، بجانب إعلان عن بعض المفقودين للمساعدة في إيجادهم.

وأكد روما أن النادي اعتاد في اليوم الأخير من الميركاتو، أن يعلن عن بعض المفقودين بجانب الكشف عن تعاقداته.

🛑⏱️ Deadline Day Deal! ✅ Henrikh Mkhitaryan has joined #ASRoma on loan 🐺



On the final day of the window, we’re using our transfer announcement on Twitter to help try to find missing children, including Neve, Michelle, Brenda, Allan and Khaled. 🙏 pic.twitter.com/7iK9v8saRm — AS Roma English (@ASRomaEN) 2 сентября 2019 г.

وانضم غينريخ مخيتاريان (30 عاما) إلى صفوف أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية 2018، قادما من مانشستر يونايتد، وخلال تلك الفترة شارك في 59 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل فيها 9 أهداف.

المصدر: وكالات