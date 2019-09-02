القطري ناصر الخليفي يكشف عن سعر نيمار

صرح ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، خلال اجتماع مع إدارة الفريق الباريسي، بأن نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط مقابل 300 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الخليفي ذكر أن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، لكن الأمر ليس سهلا.

وقال الخليفي خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضا ضخما قيمته 300 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة، حدث في 13 أغسطس الماضي، لكن العرض لم يكن مقنعا بما يكفي حينها، حيث كان يتضمن البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو إضافة إلى مبلغ مالي.

وكتبت الصحيفة: "إدارة سان جيرمان رأت أن برشلونة جاء تقريبا بأيد فارغة، نظرا لهذا العرض غير المناسب".

وتابعت "لو باريزيان": "الإدارة الفرنسية كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لبرشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها".

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني أجرى عدة محاولات بعد ذلك، كما ضغط اللاعب بنفسه، لكن ذلك لم يؤد إلى أي شيء في النهاية، حيث سيستمر اللاعب مع باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات