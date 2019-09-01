نيمار يبلغ جوابه النهائي لريال مدريد

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قد أغلق باب انتقاله إلى ريال مدريد نهائيا.

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ووفقا لصحيفة "L'Equipe" الفرنسية، فإن نيمار التقى بمبعوث ريال مدريد، وأخبره بأنه مستمر في "حديقة الأمراء".

وأشارت الصحيفة، في وقت سابق، إلى أن البرازيلي أبلغ عائلته ببقائه في صفوف الفريق الباريسي لعدم تمكنه من العودة إلى صفوف برشلونة، بالرغم من أنه كان مستعدا لسداد 20 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير أن اللاعب قرر تأجيل عودته إلى "كامب نو" حتى الصيف المقبل.

وربما باريس سان جيرمان رفض انتقال نجمه البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد، حتى لا يلعب ضده في دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات التي جرى سحبها يوم الخميس الماضي، الفريقين في مجموعة واحدة.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا وفرنسا تغلق، غدا الاثنين.

المصدر: وكالات