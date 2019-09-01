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نيمار يضع النقاط على الحروف

الرياضة

نيمار يضع النقاط على الحروف
Globallookpress
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أكدت تقارير صحفية أن النجم الدولي البرازيلي نيمار سيبقى مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد تعثر المفاوضات بشأن انتقاله إلى فريق برشلونة.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تصريحا لأحد المقربين من اللاعب البرازيلي قال فيه: "إذا فشلت الصفقة هذا الصيف، فإنها ستحدث خلال عام، نيمار سيقدم كل ما لديه لخدمة فريقه الحالي".

وأشارت إلى أن نيمار يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة خلال ساعات للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل الذي سيخوض مباراتين وديتين ضد كولومبيا وبيرو.

ومن جهتها قالت صحيفة "L'Equipe" الفرنسية، إن نيمار أبلغ عائلته، أمس السبن، ببقائه في صفوف الفريق الباريسي لعدم تمكنه من العودة إلى صفوف برشلونة.

وكشفت الصحيفة نيمار نفسه كان مستعدا لسداد 20 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل انتقاله إلى برشلونة.

وتشير التقارير إلى أن نيمار لن يكون جاهزا لمواجهة ستراسبورغ يوم 14 سبتمبر، بسب المباراة الودية ضد بيرو، وربما يغيب عن لقاء الذهاب ضد ريال مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا، يوم 18 من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات

 

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