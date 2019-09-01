كلوب يتحدث عن غضب ماني ويلمح لأزمة مع صلاح (فيديو)

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني أثناء تبديله في مواجهة بيرنلي أمس السبت ليس له علاقة بالتبديل نفسه.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء: "ساديو ماني شاب عاطفي، أمر ما حدث بالطريقة التي لا يريدها، إنه لا يتعلق بالتبديل، سنقوم بتوضيح الأمر في غرفة تبديل الملابس".

وانفعل ماني بشدة، عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت ليفربول بمضيفه بيرنلي وانتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة، وتحدثت الصحافة الإنجليزية عن شكوى اللاعب السنغالي من "أنانية" النجم المصري محمد صلاح الذي أكمل المباراة حتى صافرة النهاية.

وحاول كلوب تهدئة ماني، كما قام بالشيء ذاته زملاؤه على دكة البدلاء.

What a selfish horrible cunnt salah is.Decide to cut back into defender to score alone when he could have easily assisted mane here. Did the same with firmino. Last season there was also a footage of him being pissed off when mane scored the winner. #Liverpool#Mane#Salahpic.twitter.com/Cb2AJV8jVJ — ciper (@anmolkarki18) August 31, 2019

#SadioMane Was Very Angry Because When #MSalah Refused To pass Sadio mane Please Watch Vedio You will see The Action pic.twitter.com/CG2YFLni7w — Abas Ali mohamed (@Arpas143) August 31, 2019

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات