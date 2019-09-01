كلوب يتحدث عن غضب ماني ويلمح لأزمة مع صلاح (فيديو)
أكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني أثناء تبديله في مواجهة بيرنلي أمس السبت ليس له علاقة بالتبديل نفسه.
وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء: "ساديو ماني شاب عاطفي، أمر ما حدث بالطريقة التي لا يريدها، إنه لا يتعلق بالتبديل، سنقوم بتوضيح الأمر في غرفة تبديل الملابس".
#Mane's rage over #Salah to be sorted out in dressing room, says #Klopphttps://t.co/dz1maNBfpRpic.twitter.com/pxwFbsXF6d— AhramOnlineSports (@AO_Sports) September 1, 2019
وانفعل ماني بشدة، عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت ليفربول بمضيفه بيرنلي وانتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة، وتحدثت الصحافة الإنجليزية عن شكوى اللاعب السنغالي من "أنانية" النجم المصري محمد صلاح الذي أكمل المباراة حتى صافرة النهاية.
وحاول كلوب تهدئة ماني، كما قام بالشيء ذاته زملاؤه على دكة البدلاء.
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طيب يا جماعه بما اني متفرجتش علي الماتش كلو فمكونتش عاوزه اتكلم في النقطه دي بس هتكلم ''كلنا شايفين هنا صلاح مبصاش لماني مع انو كان هيبقي جول محقق وضيعها هو انا من رأيي ان فعلا محمد صلاح كان اناني هنا وطبعا كلنا شوفنا رد فعل ماني مع انو ياما ضيع لمحمد صلاح فرص كتير الموسم اللي فات وصلاح مكنش بيكلم بس ملناش دعوه باللي فات دلوقتي محمد صلاح زي اي لاعب نفسو يسجل ولما الكره تكون معاه وقدام الجول مش هيفكر في حاجه غير انو يسجل ونقطه الأنانية دي مش في صلاح مهو كل اللاعيبه بيجيلهم ساعات لحظه بيبقوا انانيين في الكوره واولهم كريستيانو ولا ناسيين؟ بس اي صلاح مبصاش لماني لاا دا اي الأنانية دي!! دا لازم يتعاقب! في اي يجماعه بطلوو ظيطه بقاا🤷🏻♀️
What a selfish horrible cunnt salah is.Decide to cut back into defender to score alone when he could have easily assisted mane here. Did the same with firmino. Last season there was also a footage of him being pissed off when mane scored the winner. #Liverpool#Mane#Salahpic.twitter.com/Cb2AJV8jVJ— ciper (@anmolkarki18) August 31, 2019
#SadioMane Was Very Angry Because When #MSalah Refused To pass Sadio mane Please Watch Vedio You will see The Action pic.twitter.com/CG2YFLni7w— Abas Ali mohamed (@Arpas143) August 31, 2019
المصدر: وكالات