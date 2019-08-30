الروسيان مدفيديف وروبليوف إلى ثالث أدوار أمريكا المفتوحة
تأهل الروسيان دانييل مدفيديف وأندريه روبليوف إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى.
A fighting performance from @DaniilMedwed 💪— ATP Tour (@ATP_Tour) August 29, 2019
The Russian defeats Dellien 6-3, 7-5, 5-7, 6-3 to reach the #USOpen 3R 👊 pic.twitter.com/VXIBgbGvNr
وجاء تأهل مدفيديف على حساب البوليفي هوغو ديلين بثلاث مجموعات لواحدة، نتائجها: 6-3 و7-5 و5-7 و6-3، خلال ساعتين و43 دقيقة.
.@daniilmedwed doubles his advantage on Grandstand. ✌️— ATP Tour (@ATP_Tour) August 29, 2019
The 🇷🇺 leads Hugo Dellien 6-3, 7-5. #USOpenpic.twitter.com/8eCLW6n6A1
وسيواجه مدفيديف في الدور القادم الإسباني فيليسيانو لوبيز الفائز بدوره على الياباني يوشيتو نيشوكا 6-7 و6-0 و6-4 و6-4.
.@AndreyRublev97 is in control. 💪— ATP Tour (@ATP_Tour) August 29, 2019
The 🇷🇺 leads Gilles Simon 6-2 on Court 11. #USOpenpic.twitter.com/XGM0GYsqcs
وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف عقبة منافسه الفرنسي جيل سيمون بعد انسحاب الأخير عندما كان متأخرا بالمجموعة الأولى 6-2.
.@NickKyrgios is through to R3 of the #USOpen— ATP Tour (@ATP_Tour) August 30, 2019
Next up: Andrey Rublev pic.twitter.com/zdHR4hJ6fQ
وسيواجه روبليوف البالغ 20 عاما في الدور الثالث، الأسترالي نك كيريوس الفائز على الفرنسي أنطوان هوانغ 6-4 و6-2 و6-4.
المصدر: rsport.ria.ru