الروسيان مدفيديف وروبليوف إلى ثالث أدوار أمريكا المفتوحة

تأهل الروسيان دانييل مدفيديف وأندريه روبليوف إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى.

A fighting performance from @DaniilMedwed 💪



The Russian defeats Dellien 6-3, 7-5, 5-7, 6-3 to reach the #USOpen 3R 👊 pic.twitter.com/VXIBgbGvNr — ATP Tour (@ATP_Tour) August 29, 2019

وجاء تأهل مدفيديف على حساب البوليفي هوغو ديلين بثلاث مجموعات لواحدة، نتائجها: 6-3 و7-5 و5-7 و6-3، خلال ساعتين و43 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم الإسباني فيليسيانو لوبيز الفائز بدوره على الياباني يوشيتو نيشوكا 6-7 و6-0 و6-4 و6-4.

وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف عقبة منافسه الفرنسي جيل سيمون بعد انسحاب الأخير عندما كان متأخرا بالمجموعة الأولى 6-2.

.@NickKyrgios is through to R3 of the #USOpen



Next up: Andrey Rublev pic.twitter.com/zdHR4hJ6fQ — ATP Tour (@ATP_Tour) August 30, 2019

وسيواجه روبليوف البالغ 20 عاما في الدور الثالث، الأسترالي نك كيريوس الفائز على الفرنسي أنطوان هوانغ 6-4 و6-2 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru