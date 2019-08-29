 
مباشر

وفاة ابنة لويس إنريكي بعد صراع مع المرض

الرياضة

وفاة ابنة لويس إنريكي بعد صراع مع المرض
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbx2

نعى المدرب والدولي الاسباني السابق لويس إنريكي ابنته التي كانت تبلغ من العمر 9 أعوام ، مساء اليوم الخميس بعد صراعها الأليم مع المرض.

وأفادت "موندو ديبورتيفو" الاسبانية إلى أن إنريكي أعلن مفارقة ابنته تشانا معبرة عن حزنها لهذا الخبر المحزن.

وكان مدرب برشلونة الاسباني السابق قد ترك منصبه كمدير فني للماتادور بسبب بعض الأمور العائلية في الأشهر الماضية.

ويرجع الإعلام الإسباني غياب انريكي عن مهمة تدريب أي فريق لمرض ابنته إذ أنه أراد أن يتفرغ لعلاجها بعد إصابتها بمرض السرطان.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست