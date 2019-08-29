نعى المدرب والدولي الاسباني السابق لويس إنريكي ابنته التي كانت تبلغ من العمر 9 أعوام ، مساء اليوم الخميس بعد صراعها الأليم مع المرض.

وأفادت "موندو ديبورتيفو" الاسبانية إلى أن إنريكي أعلن مفارقة ابنته تشانا معبرة عن حزنها لهذا الخبر المحزن.

Luis Enrique has sadly announced in a statement the death of his daughter, Xana. She was 9-years old and she had a tumour. 💔😢



Our thoughts are with him and his loved ones at this time. RIP. 🌹 pic.twitter.com/BKmaOVz9ns — Football Tweet (@Football__Tweet) August 29, 2019

Luis Enrique announces heartbreaking news that his nine-year-old daughter has died from cancer https://t.co/E6wR9qK8fRpic.twitter.com/99LRAFkx7g — Mirror Football (@MirrorFootball) August 29, 2019

وكان مدرب برشلونة الاسباني السابق قد ترك منصبه كمدير فني للماتادور بسبب بعض الأمور العائلية في الأشهر الماضية.



ويرجع الإعلام الإسباني غياب انريكي عن مهمة تدريب أي فريق لمرض ابنته إذ أنه أراد أن يتفرغ لعلاجها بعد إصابتها بمرض السرطان.