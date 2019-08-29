في حوار شيق، تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن العلاقة التي تجمعه مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وجلس ميسي ورونالدو جنبا إلى جنب، في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا الذي أقيم اليوم في إمارة موناكو الفرنسية، وتنافسا مع المدافع الهولندي فان دايك، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وحصل عليها هذا الأخير.

Lets put everything aside and hear this beautiful conversation between Leo Messi and Cristiano Ronaldo about each other ❤#UEFAawards#UCLdraw#UEFAChampionsLeaguepic.twitter.com/VSOWAJynzc — 🆎 (@Messician_17) August 29, 2019

Ronaldo on his and Messi's rivalry: "We shared this stage for 15 years, me and him. ... It's good to be part of the history of football." 🙌



(via @brfootball) pic.twitter.com/SlljUwa3YL — Bleacher Report (@BleacherReport) August 29, 2019

وتحدث رونالدو عن ميسي قائلا: "هل سبق ورأيتم ثنائي يواصل الحضور في جوائز الأفضل لمدة 15 عاما"؟

وتابع "هذا لم يحدث أبدا. ليس سهلا على الإطلاق أن يتنافس ثنائي لمدة 15 عاما. هي منافسة رائعة تلك التي تجمعني مع ميسي".

وأردف ضاحكا "تنافسنا لمدة 15 عاما ولكنني لم يسبق لي تناول العشاء مع ميسي، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا".

وواصل النجم البرتغالي حديثه: "نحن ندفع بعضنا للأمام ومن الجيد أن نكون جزءا من تاريخ كرة القدم".

"We have not had dinner together yet, but I hope so in the future."



"It's great to be a part of the history of football. I am there, and of course, he is as well."



Magnificent.



Cristiano Ronaldo speaks on his relationship with Lionel Messi 🙏 pic.twitter.com/HbicSaS6NW — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 29, 2019

وانتقل الحديث لميسي، الذي رد على النجم البرتغالي قائلا: "المنافسة مع رونالدو كانت مفيدة للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "رونالدو لاعب رائع ويقدم الأفضل دائما وسعيد للغاية بالتشارك معه في تلك المنافسة".

هل يعتزل رونالدو وميسي في نفس الوقت؟ يجيب رونالدو ضاحكا "ميسي أصغر مني، ولكنني أبدو أوسم".

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تجدر الإشارة إلى أن رونالدو وميسي، هما اللاعبان الوحيدان المتوجان خمس مرات، بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، لأفضل لاعب في العالم.

المصدر: وكالات