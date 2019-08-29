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شاهد.. حوار مرح وشيق بين رونالدو وميسي

الرياضة

شاهد.. حوار مرح وشيق بين رونالدو وميسي
GiveMeSport Football/Twitter.com
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في حوار شيق، تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن العلاقة التي تجمعه مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وجلس ميسي ورونالدو جنبا إلى جنب، في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا الذي أقيم اليوم في إمارة موناكو الفرنسية، وتنافسا مع المدافع الهولندي فان دايك، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وحصل عليها هذا الأخير.

وتحدث رونالدو عن ميسي قائلا: "هل سبق ورأيتم ثنائي يواصل الحضور في جوائز الأفضل لمدة 15 عاما"؟

وتابع "هذا لم يحدث أبدا. ليس سهلا على الإطلاق أن يتنافس ثنائي لمدة 15 عاما. هي منافسة رائعة تلك التي تجمعني مع ميسي".

وأردف ضاحكا "تنافسنا لمدة 15 عاما ولكنني لم يسبق لي تناول العشاء مع ميسي، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا".

وواصل النجم البرتغالي حديثه: "نحن ندفع بعضنا للأمام ومن الجيد أن نكون جزءا من تاريخ كرة القدم".

وانتقل الحديث لميسي، الذي رد على النجم البرتغالي قائلا: "المنافسة مع رونالدو كانت مفيدة للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "رونالدو لاعب رائع ويقدم الأفضل دائما وسعيد للغاية بالتشارك معه في تلك المنافسة".

هل يعتزل رونالدو وميسي في نفس الوقت؟ يجيب رونالدو ضاحكا "ميسي أصغر مني، ولكنني أبدو أوسم".

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نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو وميسي، هما اللاعبان الوحيدان المتوجان خمس مرات، بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، لأفضل لاعب في العالم.

 المصدر: وكالات

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