فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على عرش أفضل لاعب في أوروبا

3⃣ men

3⃣ women

2⃣ prizes



🏆 Who will take home the 2018/19 UEFA Player of the Year Awards? 🏆



🗳️ Lionel Messi

🗳️ Cristiano Ronaldo

🗳️ Virgil van Dijk



🗳️ Lucy Bronze

🗳️ Ada Hegerberg

🗳️ Amandine Henryhttps://t.co/6e5uzA7D2s