 
مباشر

شاهد.. مصارع مصري يرفض الانحناء ومصافحة خصمه الإسرائيلي

الرياضة

شاهد.. مصارع مصري يرفض الانحناء ومصافحة خصمه الإسرائيلي
Reuters KIM KYUNG-HOON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbnn

رفض المصارع المصري، محمد عبد العال، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي الذي تغلب عليه، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.

وبعد إعلان الحكام فوزه، توجه المصارع الإسرائيلي نحو منافسه المصري لمصافحته، لكن الأخير رفض المصافحة وانسحب.

وتقتضي قواعد رياضة الجودو، انحناء المتنافسين أمام بعضهما البعض، والمصافحة بعد ذلك باليد كبادرة احترام.

وشهدت بطولة العالم الحالية في اليابان، التي تستمر منافساتها حتى الأول من الشهر المقبل، حدثا مماثلا أمس الثلاثاء، عندما انسحب المصارع الجزائري، فتحي نورين، من الدور الثالث، لتفادي مواجهة منافس إسرائيلي.

وفي أولمبياد عام 2016، رفض مصارع مصري آخر وهو إسلام الشهابي، مصافحة منافسه الإسرائيلي أور ساساون، بعد نهاية نزالهما في دور الـ 32.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهدات مليارية لأغانيهما.. هل هو زمن رمضان وسولكينغ؟