الروسية كالينسكايا تصعق ستيفينز في بطولة أمريكا المفتوحة

فجرت الروسية الصاعدة، آنا كالينسكايا، مفاجأة كبيرة بإقصائها الأمريكية، سلوان ستيفنز، البطلة السابقة، من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب عقب تغلبها عليها بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت كالينسكايا البالغة 20 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و24 دقيقة.

Anna Kalinskaya earns her first career Grand Slam victory at the @usopen!



The qualifier upsets No. 11 seed and 2017 champion Stephens, 6-3, 6-4--> https://t.co/wiVEGfKiNZpic.twitter.com/pj1FewZtCv — WTA (@WTA) August 28, 2019

وقالت ستيفنز التي توجت باللقب في 2017 عن منافستها: "لقد أدت كالينسكايا عملا رائعا وكانت تقاتل باستمرار. لم تمنحني فرصة للعب.. لقد نفذت أسلوب لعبها بشكل رائع حقا".

🗨️ Калинская заявила, что концентрировалась на своей игре в матче со Стивенсhttps://t.co/sIGWPEiSWApic.twitter.com/stIB2mKw8C — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 28, 2019

وستواجه كالينسكايا في الدور المقبل الأمريكية المشاركة ببطاقة دعوة، كريستي آن، التي حققت بدورها مفاجأة وفازت على الروسية، سفيتلانا كوزنيتسوفا، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-2.

المصدر: وكالات