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الروسية كالينسكايا تصعق ستيفينز في بطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

الروسية كالينسكايا تصعق ستيفينز في بطولة أمريكا المفتوحة
Reuters
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فجرت الروسية الصاعدة، آنا كالينسكايا، مفاجأة كبيرة بإقصائها الأمريكية، سلوان ستيفنز، البطلة السابقة، من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب عقب تغلبها عليها بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت كالينسكايا البالغة 20 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و24 دقيقة.

وقالت ستيفنز التي توجت باللقب في 2017 عن منافستها: "لقد أدت كالينسكايا عملا رائعا وكانت تقاتل باستمرار. لم تمنحني فرصة للعب.. لقد نفذت أسلوب لعبها بشكل رائع حقا".

وستواجه كالينسكايا في الدور المقبل الأمريكية المشاركة ببطاقة دعوة، كريستي آن، التي حققت بدورها مفاجأة وفازت على الروسية، سفيتلانا كوزنيتسوفا، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-2.

المصدر: وكالات

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