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كانتونا يحصل على جائزة أوروبية رفيعة

الرياضة

كانتونا يحصل على جائزة أوروبية رفيعة
Reuters John Sibley
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم، إن إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد السابق، سيحصل على جائزة قارية رفيعة تقديرا لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله.

وسيتسلم اللاعب الفرنسي السابق البالغ 53 عاما جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي في حفل بإمارة موناكو، يوم الخميس المقبل، خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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وصرح ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي في بيان، بأن "هذه الجائزة لن تكون فقط تقديرا لمسيرته كلاعب من طراز رفيع، لكنها ستكون تكريما شخصيا له".

وتابع: "إنه رجل يدافع عن القيم التي يؤمن بها ويتحدث بصراحة عما يجول في خاطره، ويبذل روحه وقلبه لمساندة ما يراه صوابا".

وفاز كانتونا بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في 5 سنوات مع اليونايتد في تسعينيات القرن الماضي، وسجل 64 هدفا في 143 مباراة مع النادي.

وخاض لاعب أوزير ومرسيليا ونيم وليدز يونايتد السابق 45 مباراة مع فرنسا واعتزل في 1997.

ويدعم كانتونا مبادرة "الهدف المشترك" التي أطلقها، خوان ماتا، لاعب اليونايتد، وتهدف لجمع أموال للمنظمات الخيرية العاملة في مجال كرة القدم في أنحاء العالم.

المصدر: رويترز

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