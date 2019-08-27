كانتونا يحصل على جائزة أوروبية رفيعة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم، إن إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد السابق، سيحصل على جائزة قارية رفيعة تقديرا لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله.

وسيتسلم اللاعب الفرنسي السابق البالغ 53 عاما جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي في حفل بإمارة موناكو، يوم الخميس المقبل، خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

Éric #Cantona recevra la Distinction du Président de l'#UEFA 2019 en reconnaissance de sa carrière de joueur magnifique et de son engagement pour des causes sociales comme @CommonGoalOrg 🤴🏻 pic.twitter.com/VAzQt2CCLN — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) August 27, 2019

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وصرح ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي في بيان، بأن "هذه الجائزة لن تكون فقط تقديرا لمسيرته كلاعب من طراز رفيع، لكنها ستكون تكريما شخصيا له".

وتابع: "إنه رجل يدافع عن القيم التي يؤمن بها ويتحدث بصراحة عما يجول في خاطره، ويبذل روحه وقلبه لمساندة ما يراه صوابا".

وفاز كانتونا بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في 5 سنوات مع اليونايتد في تسعينيات القرن الماضي، وسجل 64 هدفا في 143 مباراة مع النادي.

وخاض لاعب أوزير ومرسيليا ونيم وليدز يونايتد السابق 45 مباراة مع فرنسا واعتزل في 1997.

ويدعم كانتونا مبادرة "الهدف المشترك" التي أطلقها، خوان ماتا، لاعب اليونايتد، وتهدف لجمع أموال للمنظمات الخيرية العاملة في مجال كرة القدم في أنحاء العالم.

المصدر: رويترز