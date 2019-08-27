شاهد.. هدف "مقصي" عالمي في الملاعب البرازيلية

شهدت مباراة فلامينغو ومضيفه سييارا هدفا مقصيا رائعا، خلال اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم ضمن الجولة الـ16 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فلامينغو بهدفين نظيفين، نفذ لاعب خط وسط الضيوف، الأوروغوياني جورجيان دي أراسكايتا تسديدة مقصية رائعة من مسافة 17 مترا، أسكن خلالها الكرة في الزاوية اليسرى العليا لحارس أصحاب الأرض معلنا تعزيز فوز فريقه بهدف ثالث.

وهذا الهدف هو السابع للاعب الأوروغوياني هذا الموسم بالإضافة لـ6 تمريرات حاسمة.

المصدر: eurosport.ru