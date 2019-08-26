صفعة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم آخر في صفوفه

أعلن ريال مدريد اليوم الاثنين، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة خلال المباراة ضد بلد الوليد السبت الماضي، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال الريال في بيان أصدره اليوم: "بعد الاختبارات التي خضع لها اليوم لاعبنا خاميس رودريغيز، من قبل الطاقم الطبي للفريق، تم تشخيص إصابته في العضلة النعلية اليمنى.. سيتواصل تقييم تعافيه"، من دون أن يحدد الريال مدة الغياب المتوقعة للاعب البالغ من العمر 28 عاما، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، توقعت غيابه عن مباراة الريال الأحد المقبل أمام فياريال، لحساب الأسبوع الثالث من "الليغا"، فيما تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراتي منتخب بلاده، أمام البرازيل وفنزويلا، المقررتين الشهر المقبل.

James Rodríguez medical report. #RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 26, 2019

Another injury at @realmadriden 🤕



James has picked up a calf problem



Full story: https://t.co/NvwoZ0m7hWpic.twitter.com/3nKPdw67wp — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) August 26, 2019

واضطر خاميس بسبب الإصابة، لمغادرة مباراة الريال وبلد الوليد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك بعد أول مشاركة رسمية له مع الفريق الملكي، عقب عودته إليه، بعدما قضى الموسمين الماضيين معارا لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وانضم خاميس بذلك، إلى قائمة طويلة من المصابين في صفوف ريال مدريد، وهم: الإسبانيان إبراهيم دياز، وماركو أسنيسيو، والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، ولاعب الوسط البرازيلي رودريغو، والنجم البلجيكي إيدين هازارد.

المصدر: marca.com